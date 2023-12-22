Литва сподівається розділити з Німеччиною витрати на утримання бригади Бундесверу

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом він цікавився, чи можуть витрати з розміщення німецької бригади розділити обидві сторони.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю tv3, повідомляє LRT.

"Це коштуватиме додаткових грошей, і ми говоримо, що Литва зробить усе можливе для фінансування значної частини цих видатків, але ми тільки обговорюємо і запитуємо, чи можна це зробити за принципом поділу видатків. Це, звичайно, не означає, що Литва не налаштована щось фінансувати", – зазначив Науседа.

За його словами, важко говорити про соціальну інфраструктуру для німецьких військовослужбовців, які прибудуть із сім'ями, оскільки невідомими залишаються їхні потреби.

"Пан Пісторіус відвідав Литву кілька днів тому, і не було жодних сигналів про те, що Литва не здатна або не хоче щось робити. Ми завжди відкрито говорили з нашими партнерами, що те, що необхідно у військовому плані для розміщення бригади, буде зроблено до 2026 року", – запевнив Науседа.

Президент також зазначив, що він готовий до обговорення податку для фінансування оборони, і це можливо зробити у 2024 році, що зробило б можливим введення такого податку у 2025 році.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відкинув повідомлення видання Spiegel про те, що розгортання німецької бригади створює серйозні фінансові проблеми для Вільнюса.

Перед цим міністри оборони Литви і Німеччини Арвідас Анушаускас і Борис Пісторіус підписали план розгортання бригади Бундесверу в Литві.

Згідно з планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року, а завершення розгортання очікується до 2027 року.

Загалом Німеччина має намір розмістити в Литві близько 5 тисяч солдатів і цивільних осіб, до яких, як очікують, приєднаються їхні сім'ї на період тривалої ротації.

Водночас у Литві лунають заклики до швидшого розгортання німецьких військових. Президенти Гітанас Науседа заявляв, що вітав би прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.

Тим часом Міноборони Німеччини вирішило розробити детальну систему стимулів для того, щоб заохотити німецьких військових на постійну дислокацію в Литву.