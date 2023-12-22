Литва надеется разделить с Германией расходы на содержание бригады Бундесвера

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом он интересовался, могут ли расходы по размещению немецкой бригады разделить обе стороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью tv3, сообщает LRT.

"Это будет стоить дополнительных денег, и мы говорим, что Литва сделает все возможное для финансирования значительной части этих расходов, но мы только обсуждаем и спрашиваем, можно ли это сделать по принципу разделения расходов. Это, конечно, не означает, что Литва не настроена что-то финансировать", – отметил Науседа.

По его словам, трудно говорить о социальной инфраструктуре для немецких военнослужащих, которые прибудут с семьями, поскольку неизвестными остаются их потребности.

"Господин Писториус посетил Литву несколько дней назад, и не было никаких сигналов о том, что Литва не способна или не хочет что-то делать. Мы всегда открыто говорили с нашими партнерами, что то, что необходимо в военном плане для размещения бригады, будет сделано до 2026 года", – заверил Науседа.

Президент также отметил, что он готов к обсуждению налога для финансирования обороны, и это возможно сделать в 2024 году, что сделало бы возможным введение такого налога в 2025 году.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отверг сообщения издания Spiegel о том, что развертывание немецкой бригады создает серьезные финансовые проблемы для Вильнюса.

Перед этим министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали план развертывания бригады Бундесвера в Литве.

Согласно плану, немецкие войска будут прибывать в Литву постепенно, начиная с 2024 года, а завершение развертывания ожидается к 2027 году.

В целом Германия намерена разместить в Литве около 5 тысяч солдат и гражданских лиц, к которым, как ожидается, присоединятся их семьи на период длительной ротации.

Между тем в Литве звучат призывы к более быстрому развертыванию немецких военных. Президенты Гитанас Науседа заявлял, что приветствовал бы ускорение размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года.

Тем временем Минобороны Германии решило разработать детальную систему стимулов для того, чтобы поощрить немецких военных на постоянную дислокацию в Литву.