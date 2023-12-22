Rheinmetall отримав велике замовлення від Румунії на модернізацію систем ППО

Міністерство оборони Румунії уклало контракт з виробником зброї Rheinmetall на модернізацію зенітних артилерійських систем Oerlikon GDF 103.

Про це у п’ятницю повідомили у пресслужбі Rheinmetall, пише "Європейська правда".

Для Rheinmetall це перше в історії велике замовлення від Румунії, країни-члена НАТО і ЄС.

Контракт вартістю близько 328 мільйонів євро передбачає поставку чотирьох систем, а також навчання, постачання запасних частин та інші послуги.

Дві системи мають бути поставлені протягом наступних двох років, а ще дві – протягом трьох років.

"Це перше значне замовлення від румунського уряду розширює нашу присутність у Центральній Європі. Воно також підкреслює роль Rheinmetall як провідного постачальника наземних систем протиповітряної оборони. Крім того, це замовлення посилить оборонні можливості ЄС і НАТО на східному фланзі Європи, чому ми дуже раді", – заявив Армін Паппергер, голова правління Rheinmetall AG.

У румунському місті Сату-Маре, неподалік від кордонів з Україною та Угорщиною, вже кілька місяців працює сервісний центр Rheinmetall, де здійснюється технічне обслуговування та ремонт військової техніки.

Кожна із замовлених установок складається з системи управління вогнем Oerlikon Skymaster TLCN; тактичної радіолокаційної станції X-Band Tactical Acquisition Radar 3D, або X-TAR3D; шести 35-мм спарених гармат GDF009 TREO Oerlikon Twin Guns, включно з автозаряджаючим пристроєм; і двох надпотужних спеціальних вантажівок для транспортування системи управління вогнем і радіолокаційної станції стеження.

Модернізована зенітна артилерійська система Oerlikon з лінійки продуктів Skynex – це модульна, гнучка наземна система протиповітряної оборони для захисту стаціонарних об'єктів і споруд на малій дальності. Вона здатна одночасно уражати до чотирьох цілей на дуже малій відстані, в тому числі наземні цілі.

Гарматні засоби ППО сімейства Skynex особливо добре підходять для операцій на близьких дистанціях, де керовані ракети є неефективними. Тут використовується скорострільна автоматична гармата Oerlikon зі скорострільністю 1100 пострілів за хвилину і максимальною ефективною дальністю стрільби до 4000 метрів.

У Rheinmetall відзначили, що нещодавній успіх застарілої 35-мм зенітної установки Gepard в Україні підкреслює неабияку ефективність гарматної протиповітряної оборони у протидії повітряним загрозам – особливо крилатим ракетам і безпілотникам – і незмінну важливість протиповітряної оборони ближнього радіусу дії в сучасній війні.

Нагадаємо, нещодавно Rheinmetall отримав велике замовлення від Австрії на модернізацію її систем протиповітряної оборони Skyguard.

А, за даними ЗМІ, у Литві Rheinmetall AG розглядає можливість будівництва заводу.