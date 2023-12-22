Rheinmetall получил крупный заказ от Румынии на модернизацию систем ПВО 

Министерство обороны Румынии заключило контракт с производителем оружия Rheinmetall на модернизацию зенитных артиллерийских систем Oerlikon GDF 103.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Rheinmetall, пишет "Европейская правда".

Для Rheinmetall это первый в истории крупный заказ от Румынии, страны-члена НАТО и ЕС.

Контракт стоимостью около 328 миллионов евро предусматривает поставку четырех систем, а также обучение, поставку запасных частей и другие услуги.

Две системы должны быть поставлены в течение следующих двух лет, а еще две – в течение трех лет.

"Это первый значительный заказ от румынского правительства расширяет наше присутствие в Центральной Европе. Он также подчеркивает роль Rheinmetall как ведущего поставщика наземных систем противовоздушной обороны. Кроме того, этот заказ усилит оборонные возможности ЕС и НАТО на восточном фланге Европы, чему мы очень рады", – заявил Армин Паппергер, председатель правления Rheinmetall AG.

В румынском городе Сату-Маре, недалеко от границ с Украиной и Венгрией, уже несколько месяцев работает сервисный центр Rheinmetall, где осуществляется техническое обслуживание и ремонт военной техники.

Каждая из заказанных установок состоит из системы управления огнем Oerlikon Skymaster TLCN; тактической радиолокационной станции X-Band Tactical Acquisition Radar 3D, или X-TAR3D; шести 35-мм спаренных пушек GDF009 TREO Oerlikon Twin Guns, включая автозаряжающее устройство; и двух сверхмощных специальных грузовиков для транспортировки системы управления огнем и радиолокационной станции слежения.

Модернизированная зенитная артиллерийская система Oerlikon из линейки продуктов Skynex – это модульная, гибкая наземная система противовоздушной обороны для защиты стационарных объектов и сооружений на малой дальности. Она способна одновременно поражать до четырех целей на очень малом расстоянии, в том числе наземные цели.

Пушечные средства ПВО семейства Skynex особенно хорошо подходят для операций на близких дистанциях, где управляемые ракеты являются неэффективными. Здесь используется скорострельная автоматическая пушка Oerlikon со скорострельностью 1100 выстрелов в минуту и максимальной эффективной дальностью стрельбы до 4000 метров.

В Rheinmetall отметили, что недавний успех устаревшей 35-мм зенитной установки Gepard в Украине подчеркивает большую эффективность пушечной противовоздушной обороны в противодействии воздушным угрозам – особенно крылатым ракетам и беспилотникам – и неизменную важность противовоздушной обороны ближнего радиуса действия в современной войне.

Напомним, недавно Rheinmetall получил крупный заказ от Австрии на модернизацию ее систем противовоздушной обороны Skyguard.

А, по данным СМИ, в Литве Rheinmetall AG рассматривает возможность строительства завода.