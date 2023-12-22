Студент, устроивший смертельную стрельбу в Праге, мог совершить еще одно убийство

Полиция Чехии предполагает, что 24-летний Давид Козак, совершивший самую смертельную в истории страны стрельбу в Карловом университете в Праге, мог также быть причастным к убийству отца с ребенком на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Чешское телевидение.

15 декабря в Клановичском лесу Праги обнаружили мертвых 32-летнего мужчину и его маленькую дочь. Смерть двух человек стражи порядка квалифицировали как двойное убийство.

Сотни полицейских из нескольких регионов, включая кинологи и конную полицию, два дня обыскивала Клановичский лес, но не нашли там ничего, что указывало бы на любую неизбежную угрозу.

После стрельбы в Праге полиция Чехии обнаружила в доме Казака в селе Гостоун в округе Кладно на северо-западе страны. Там обнаружили арсенал оружия, один из которых, согласно баллистической экспертизе, был использован для убийства в Клановичском лесу.

В то же время для установления связи между двумя случаями правоохранители нуждаются в дополнительном времени, поэтому продолжают соблюдать меры предосторожности в лесу на случай дальнейшей опасности.

Председатель криминального отдела полиции Праги Алеш Страх в пятницу заявил, что вероятный убийца из Клановичского леса и в Карловом университете не имели никакой конкретной причины для своих действий, поэтому возможно сочетание нескольких мотивов.

Теракт 21 декабря в здании философского факультета Карлова университета Праги стал самым трагическим случаем стрельбы в истории Чехии. По данным полиции, стрелок после нападения покончил жизнь самоубийством.

Подозреваемый – 24-летний студент факультета из села Гостоун Давид Козак, который законно владел огнестрельным оружием и не имел криминального прошлого. В полиции считают, что его могло воодушевить аналогичный случай массшутинга за границей.