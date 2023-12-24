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Експертка при уряді ФРН пропонує запровадити "податок солідарності" з Україною

Неділя, 24 грудня 2023, 10:55

Голова Ради економічних експертів при уряді Німеччини Моніка Шніцер пропонує запровадити додатковий податок, доходи з якого йшли б на військову допомогу Україні.

Про це вона сказала в опублікованому напередодні інтерв’ю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

Професорка економіки Шніцер, яка очолює групу з п’яти економічних "радників" федерального німецького уряду, вважає, що "особливі події вимагають особливих заходів".

"Запровадження податку солідарності з Україною як надбавки до податку на дохід на військову допомогу могло б стати можливою відповіддю на цей виклик", – вважає вона.

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Шніцер визнала, що цей крок не є популярним.

"Але, зрештою, ця війна також стосується нашої свободи… Краще діяти зараз, ніж коли російська агресія раптом вимагатиме зовсім інших заходів", – пояснила економістка.

Зазначимо, що одна з трьох коаліційних партій федерального уряду ФРН – Вільна демократична партія – виступає проти запровадження нових податків.

У межах нової бюджетної угоди уряд Німеччини планує збільшити фінансування прямої двосторонньої допомоги Україні з 4 до 8 мільярдів євро у 2024 році.

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