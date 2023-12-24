Эксперт при правительстве ФРГ предлагает ввести "налог солидарности" с Украиной

Председатель Совета экономических экспертов при правительстве Германии Моника Шницер предлагает ввести дополнительный налог, доходы с которого шли бы на военную помощь Украине.

Об этом она сказала в опубликованном накануне интервью Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

Профессор экономики Шницер, которая возглавляет группу из пяти экономических "советников" федерального немецкого правительства, считает, что "особые события требуют особых мер".

"Введение налога солидарности с Украиной в качестве надбавки к налогу на доход на военную помощь могло бы стать возможным ответом на этот вызов", – считает она.

Шницер признала, что этот шаг не является популярным.

"Но, в конце концов, эта война также касается нашей свободы... Лучше действовать сейчас, чем когда российская агрессия вдруг потребует совсем других мер", – пояснила экономистка.

Отметим, что одна из трех коалиционных партий федерального правительства ФРГ – Свободная демократическая партия – выступает против введения новых налогов.

В рамках нового бюджетного соглашения правительство Германии планирует увеличить финансирование прямой двусторонней помощи Украине с 4 до 8 миллиардов евро в 2024 году.