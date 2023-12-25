Вдома у студента, який влаштував масову стрілянину в Празі, знайшли вибухівку

У чеському селищі Гостоунь в будинку, де жив студент, який скоїв масову стрілянину у будівлі філософського факультету Карлового університету, під час обшуку знайшли саморобний вибуховий пристрій.

Про це заявив речник поліції Ян Данек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

За словами представника поліції, також оперативники також виявили газові балони з відкритими вентилями.

Ймовірно, злочинець у такий спосіб мав намір підірвати житло, додав він.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.

Усі вбиті були громадянами Чехії, їхні імена правоохоронні органи не розкривають.

Влада вважає, що стрілець причетний ще до кількох убивств, включно з розправою над власним батьком і вбивством двох людей у передмісті Праги.

Мотиви стрільця поліція не повідомляє, при цьому заперечуючи його можливий зв'язок із терористичними угрупованнями.