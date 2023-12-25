У Литві готові відправити війська в Індо-Тихоокеанський регіон

Затверджений Сеймом Литви мандат міжнародних місій на 2024 рік передбачає можливість відправки військовослужбовців в Індо-Тихоокеанський регіон.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.

За його словами, Вільнюс ухвалив таке рішення тому, що його стратегічні партнери приділяють цьому регіону дедалі більше уваги. У затвердженій Сеймом резолюції загалом згадуються 13 міжнародних операцій.

"Для реалізації цих цілей Державна рада оборони погодилася на участь Литви в союзницьких операціях у регіоні, відправку туди до 10 солдатів та цивільних службовців системи національної оборони", – сказав Ландсбергіс.

Ще в липні уряд затвердив стратегічні напрямки в Індо-Тихоокеанському регіоні, нагадав він, якими передбачено "зміцнення всебічного співробітництва Литви з вищезазначеним регіоном, сприяння збереженню міжнародного порядку, підвищення помітності системи національної оборони в регіоні, а також сприяння розвитку регіональних можливостей та боротьбі із загрозами".

"З таким мандатом Литва буде готова взяти участь у діях міжнародного співтовариства, що вже проводяться, або в можливих нових операціях у регіоні", – зазначив Ландсбергіс.

Він також додав, що Литва з 2024 року збільшує з 60 до 100 осіб максимально дозволену кількість литовських військовослужбовців та цивільних службовців військової системи, які братимуть участь у військово-навчальній операції з метою підготовки Збройних сил України.

Раніше парламент Литви попередньо підтримав запропоновану Міністерством оборони реформу призову до Збройних сил країни.

Згідно з новою моделлю, призовний вік буде встановлений на рівні 18-21 року, замість нинішніх 18-23 років. Навчання у вищих навчальних закладах не буде розглядатися як причина для відстрочки від військової служби.

Перед цим глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову, а головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.