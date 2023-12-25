В Литве готовы отправить войска в Индо-Тихоокеанский регион

Утвержденный Сеймом Литвы мандат международных миссий на 2024 год предусматривает возможность отправки военнослужащих в Индо-Тихоокеанский регион.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, сообщает LRT.

По его словам, Вильнюс принял такое решение потому, что его стратегические партнеры уделяют этому региону все больше внимания. В утвержденной Сеймом резолюции всего упоминаются 13 международных операций.

"Для реализации этих целей Государственный совет обороны согласился на участие Литвы в союзнических операциях в регионе, отправке туда до 10 солдат и гражданских служащих системы национальной обороны", – сказал Ландсбергис.

Еще в июле правительство утвердило стратегические направления в Индо-Тихоокеанском регионе, напомнил он, которыми предусматривается "укрепление всестороннего сотрудничества Литвы с вышеупомянутым регионом, содействие сохранению международного порядка, повышение заметности системы национальной обороны в регионе, а также способствование развитию региональных возможностей и борьбе с угрозами".

"Обладая таким мандатом, Литва будет готова принять участие в уже осуществляемых действиях международного сообщества или в возможных новых операциях в регионе", – отметил Ландсбергис.

Он также добавил, что Литва с 2024 года увеличивает с 60 до 100 человек максимально разрешенное количество литовских военнослужащих и гражданских служащих военной системы, которые будут участвовать в военно-учебной операции с целью подготовки Вооруженных сил Украины.

Ранее парламент Литвы предварительно поддержал предложенную Министерством обороны реформу призыва в Вооруженные силы страны.

Согласно новой модели, призывной возраст будет установлен на уровне 18-21 года, вместо нынешних 18-23 лет. Обучение в высших учебных заведениях не будет рассматриваться как причина для отсрочки от военной службы.

Перед этим глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва, а главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы призывной системы в стране.