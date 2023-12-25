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У Мадриді відбувся забіг Санта Клаусів

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Понеділок, 25 грудня 2023, 16:36

В іспанській столиці Мадрид у неділю відбувся 12-й за рахунком забіг Санта Клаусів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ABC.

Захід зібрав сім тисяч учасників пробігли чотири кілометри в межах благодійного заходу на підтримку Червоного Хреста та його проєкту з професійної підготовки молодих людей, які перебувають під загрозою соціальної ізоляції.

Забіг, який стартував і фінішував на проспекті поруч із площею Колумба, пройшов у святковій атмосфері. Його дорослі учасники були одягнені в костюми Санта Клаусів, а молодші – ельфів.

Раніше повідомляли, що у німецькій землі Тюрингії у чоловіка, переодягненого Санта-Клаусом, вночі поліцейські відібрали водійські права після того, як він врізався у фасад будинку на своєму авто, намагаючись розвозити подарунки по місту Мюльхаузен.

Нагадаємо, напередодні міністр сільського господарства Ірландії Чарлі Макконалог офіційно дозволив оленям, запряженим у санях Санта-Клауса, в’їхати на територію Європейського Союзу.

Крім того, 24-річний житель міста Фрозіноне в центральній Італії на ім’я Маріо втік з-під домашнього арешту до в’язниці, пояснивши цей крок бажанням зустріти Різдво не на самоті.

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Іспанія ЄвроЖиття