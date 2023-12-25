У Мадриді відбувся забіг Санта Клаусів

В іспанській столиці Мадрид у неділю відбувся 12-й за рахунком забіг Санта Клаусів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ABC.

Захід зібрав сім тисяч учасників пробігли чотири кілометри в межах благодійного заходу на підтримку Червоного Хреста та його проєкту з професійної підготовки молодих людей, які перебувають під загрозою соціальної ізоляції.

Run, Santa, run! More than 6,000 people dressed as St. Nick (or one of his elves) took part in the annual Christmas Eve charity run in Madrid to raise money for Spain's Red Cross. pic.twitter.com/qZIu1urtdg December 25, 2023

Забіг, який стартував і фінішував на проспекті поруч із площею Колумба, пройшов у святковій атмосфері. Його дорослі учасники були одягнені в костюми Санта Клаусів, а молодші – ельфів.

Раніше повідомляли, що у німецькій землі Тюрингії у чоловіка, переодягненого Санта-Клаусом, вночі поліцейські відібрали водійські права після того, як він врізався у фасад будинку на своєму авто, намагаючись розвозити подарунки по місту Мюльхаузен.

Нагадаємо, напередодні міністр сільського господарства Ірландії Чарлі Макконалог офіційно дозволив оленям, запряженим у санях Санта-Клауса, в’їхати на територію Європейського Союзу.

Крім того, 24-річний житель міста Фрозіноне в центральній Італії на ім’я Маріо втік з-під домашнього арешту до в’язниці, пояснивши цей крок бажанням зустріти Різдво не на самоті.