У Мадриді відбувся забіг Санта Клаусів

В іспанській столиці Мадрид у неділю відбувся 12-й за рахунком забіг Санта Клаусів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ABC.

Захід зібрав сім тисяч учасників пробігли чотири кілометри в межах благодійного заходу на підтримку Червоного Хреста та його проєкту з професійної підготовки молодих людей, які перебувають під загрозою соціальної ізоляції.

Run, Santa, run! More than 6,000 people dressed as St. Nick (or one of his elves) took part in the annual Christmas Eve charity run in Madrid to raise money for Spain's Red Cross. pic.twitter.com/qZIu1urtdg