В Мадриде состоялся забег Санта Клаусов

В испанской столице Мадрид в воскресенье состоялся 12-й по счету забег Санта Клаусов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC.

Мероприятие собрало семь тысяч участников пробежали четыре километра в рамках благотворительного мероприятия в поддержку Красного Креста и его проекта по профессиональной подготовке молодых людей, находящихся под угрозой социальной изоляции.

Run, Santa, run! More than 6,000 people dressed as St. Nick (or one of his elves) took part in the annual Christmas Eve charity run in Madrid to raise money for Spain's Red Cross. pic.twitter.com/qZIu1urtdg