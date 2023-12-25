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В Мадриде состоялся забег Санта Клаусов

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Понедельник, 25 декабря 2023, 16:36

В испанской столице Мадрид в воскресенье состоялся 12-й по счету забег Санта Клаусов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC.

Мероприятие собрало семь тысяч участников пробежали четыре километра в рамках благотворительного мероприятия в поддержку Красного Креста и его проекта по профессиональной подготовке молодых людей, находящихся под угрозой социальной изоляции.

Забег, который стартовал и финишировал на проспекте рядом с площадью Колумба, прошел в праздничной атмосфере. Его взрослые участники были одеты в костюмы Санта Клаусов, а младшие – эльфов.

Ранее сообщалось, что в немецкой земле Тюрингии у мужчины, переодетого Санта-Клаусом, ночью полицейские отобрали водительские права после того, как он врезался в фасад дома на своем авто, пытаясь развозить подарки по городу Мюльхаузен.

Напомним, накануне министр сельского хозяйства Ирландии Чарли Макконалог официально разрешил оленям, запряженным в санях Санта Клауса, въехать на территорию Европейского Союза.

Кроме того, 24-летний житель города Фрозиноне в центральной Италии по имени Марио сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, объяснив этот шаг желанием встретить Рождество не в одиночестве.

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Испания ЕвроЖизнь