В Мадриде состоялся забег Санта Клаусов

В испанской столице Мадрид в воскресенье состоялся 12-й по счету забег Санта Клаусов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC.

Мероприятие собрало семь тысяч участников пробежали четыре километра в рамках благотворительного мероприятия в поддержку Красного Креста и его проекта по профессиональной подготовке молодых людей, находящихся под угрозой социальной изоляции.

Run, Santa, run! More than 6,000 people dressed as St. Nick (or one of his elves) took part in the annual Christmas Eve charity run in Madrid to raise money for Spain's Red Cross. pic.twitter.com/qZIu1urtdg December 25, 2023

Забег, который стартовал и финишировал на проспекте рядом с площадью Колумба, прошел в праздничной атмосфере. Его взрослые участники были одеты в костюмы Санта Клаусов, а младшие – эльфов.

Ранее сообщалось, что в немецкой земле Тюрингии у мужчины, переодетого Санта-Клаусом, ночью полицейские отобрали водительские права после того, как он врезался в фасад дома на своем авто, пытаясь развозить подарки по городу Мюльхаузен.

Напомним, накануне министр сельского хозяйства Ирландии Чарли Макконалог официально разрешил оленям, запряженным в санях Санта Клауса, въехать на территорию Европейского Союза.

Кроме того, 24-летний житель города Фрозиноне в центральной Италии по имени Марио сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, объяснив этот шаг желанием встретить Рождество не в одиночестве.