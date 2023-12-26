Кельнский собор закрыли для туристов из-за террористической угрозы

Из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Все литургические службы проходят, но, к сожалению, посещение туристами невозможно", – заявил во вторник руководитель службы безопасности собора Оливер Гассен.

Собор закрыт в перерывах между богослужениями.

Обычно с Рождества до Нового года собор посещают более 100 тысяч человек. В этом году это будет невозможно из-за особой ситуации с безопасностью. Собор является одной из самых популярных туристических достопримечательностей города.

"Конечно, это обидно", – сетует настоятель собора Гвидо Ассманн.

"Люди приезжают из дальних стран, чтобы провести несколько дней в Кельне, и не иметь возможности посетить собор – это ограничение. Но безопасность на первом месте", – отметил он.

Террористическая угроза не отпугивает прихожан церкви.

"Верующие приходят – рождественская месса была более многолюдной, чем в прошлом году", – подчеркнул Ассманн, который, как настоятель, возглавляет соборную капитулу – руководящий орган собора.

По информации Немецкого агентства прессы, органы безопасности получили информацию о возможном плане нападения исламистской группировки на Кельнский собор и церковь в Вене.

Ранее стало известно, что в Австрии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

В Германии, по данным СМИ, также арестовали одного подозреваемого, но официально это не подтверждали. На фоне угрозы полиция усилила меры безопасности в Кельнском соборе.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.