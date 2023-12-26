Кельнский собор закрыли для туристов из-за террористической угрозы
Из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
"Все литургические службы проходят, но, к сожалению, посещение туристами невозможно", – заявил во вторник руководитель службы безопасности собора Оливер Гассен.
Собор закрыт в перерывах между богослужениями.
Обычно с Рождества до Нового года собор посещают более 100 тысяч человек. В этом году это будет невозможно из-за особой ситуации с безопасностью. Собор является одной из самых популярных туристических достопримечательностей города.
"Конечно, это обидно", – сетует настоятель собора Гвидо Ассманн.
"Люди приезжают из дальних стран, чтобы провести несколько дней в Кельне, и не иметь возможности посетить собор – это ограничение. Но безопасность на первом месте", – отметил он.
Террористическая угроза не отпугивает прихожан церкви.
"Верующие приходят – рождественская месса была более многолюдной, чем в прошлом году", – подчеркнул Ассманн, который, как настоятель, возглавляет соборную капитулу – руководящий орган собора.
По информации Немецкого агентства прессы, органы безопасности получили информацию о возможном плане нападения исламистской группировки на Кельнский собор и церковь в Вене.
Ранее стало известно, что в Австрии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.
В Германии, по данным СМИ, также арестовали одного подозреваемого, но официально это не подтверждали. На фоне угрозы полиция усилила меры безопасности в Кельнском соборе.
Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.