Азербайджан висилає двох французьких дипломатів

Міністерство закордонних справ Азербайджану у вівторок, 26 грудня, оголосило персонами нон грата двох співробітників посольства Франції в Баку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті азербайджанського МЗС, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Азербайджану повідомило, що викликало посла Франції в країні Анн Буйон.

"Було оголошено рішучий протест у зв’язку з діями двох працівників французького посольства, які були несумісні з їхнім дипломатичним статусом і суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим цих працівників посольства оголосили персонами нон грата в Азербайджані, зобов’язавши протягом 48 годин покинути країну.

Азербайджанське МЗС не уточнило, про які саме дії йдеться; французька сторона наразі не коментувала ситуацію.

Баку, як відомо, активно критикує Париж через підтримку Вірменії, а також гостру риторику в бік Азербайджану з огляду на його дії в Нагірному Карабаху.

Минулого місяця президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Францію в розпалюванні конфліктів на Кавказі шляхом озброєння давнього суперника Азербайджану – Вірменії.