Азербайджан высылает двух французских дипломатов

Министерство иностранных дел Азербайджана во вторник, 26 декабря, объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции в Баку.

Об этом говорится в сообщении на сайте азербайджанского МИД, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана сообщило, что вызвало посла Франции в стране Анн Буйон.

"Был объявлен решительный протест в связи с действиями двух работников французского посольства, которые были несовместимы с их дипломатическим статусом и противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", – говорится в сообщении.

В связи с этим этих работников посольства объявили персонами нон грата в Азербайджане, обязав в течение 48 часов покинуть страну.

Азербайджанский МИД не уточнил, о каких именно действиях идет речь; французская сторона пока не комментировала ситуацию.

Баку, как известно, активно критикует Париж за поддержку Армении, а также острую риторику в сторону Азербайджана в связи с его действиями в Нагорном Карабахе.

В прошлом месяце президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в разжигании конфликтов на Кавказе путем вооружения давнего соперника Азербайджана – Армении.