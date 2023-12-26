Італія готується до можливих терактів на Новий рік

Італія готується до ризику терористичних атак на своїх площах напередодні Нового року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в циркулярі департаменту громадської безпеки країни, повідомляє ANSA.

"На тлі війни в Газі зростає ризик джихадистських атак, тоді як екоактивісти можуть скористатися нагодою, щоб влаштувати трюки, які привернуть увагу ЗМІ", – йдеться в циркулярі.

Департамент також попередив про можливе повторення масових інцидентів із сексуальними нападами, подібних до тих, що сталися на площі Пьяцца дель Дуомо в Мілані два роки тому.

Раніше повідомляли, що через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.

Перед цим стало відомо, що в Австрії арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

У Німеччині, за даними ЗМІ, також арештували одного підозрюваного, але офіційно це не підтверджували. На тлі загрози поліція посилила заходи безпеки в Кельнському соборі.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.