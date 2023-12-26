Италия готовится к возможным терактам на Новый год

Италия готовится к риску террористических атак на своих площадях накануне Нового года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в циркуляре департамента общественной безопасности страны, сообщает ANSA.

"На фоне войны в Газе растет риск джихадистских атак, тогда как экоактивисты могут воспользоваться случаем, чтобы устроить трюки, которые привлекут внимание СМИ", – говорится в циркуляре.

Департамент также предупредил о возможном повторении массовых инцидентов с сексуальными нападениями, подобных тем, что произошли на площади Пьяцца дель Дуомо в Милане два года назад.

Ранее сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.

Перед этим стало известно, что в Австрии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

В Германии, по данным СМИ, также арестовали одного подозреваемого, но официально это не подтверждали. На фоне угрозы полиция усилила меры безопасности в Кельнском соборе.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.