Премьер немецкой Саксонии снова предлагает Украине уступки территориями ради мира

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер снова сказал, что Украине стоит смириться с временной потерей территорий ради перемирия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Кречмер снова высказал мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и союзники должны попытаться "повлиять на Путина и сделать возможным прекращение огня".

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями", – сказал Кречмер.

"Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским... Но, как и в других больших войнах, пришло время для финального решения", – добавил он.

Кречмер также высказался за "разворот" в политике Германии в отношении России.

"Россия – это наш сосед, опасный и непредсказуемый. Идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не была угрозой для нас – это видение из XIX века, и это закладывает основу для новых конфликтов", – заявил премьер Саксонии.

В ноябре Кречмер призвал признать "замораживание конфликта" в Украине, хотя и отметил, что не предлагает признавать "российскими" захваченные Москвой территории.

Ранее он заявлял, что хотел бы возвращения к торговле с Россией и скорейшего "дипломатического завершения" войны.

Также Кречмер критиковал решение правительства о поставках танков Украине и визовые ограничения для россиян.