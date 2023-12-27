Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг

Министерство иностранных дел Франции объявило двух сотрудников посольства Азербайджана персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Баку накануне.

Об этом французский МИД сообщил в среду, 27 декабря, передает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Франции отметило, что "приняло к сведению" решение Азербайджана объявить персонами нон грата двух дипломатов посольства Франции в Баку.

Париж "категорически отвергает обвинения, выдвинутые Азербайджаном для обоснования своего решения", говорится в сообщении.

"В ответ Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции. Посол Азербайджана во Франции был вызван сегодня в МИД для сообщения об этих вопросах", – заявил МИД Франции.

Баку, как известно, активно критикует Париж за поддержку Армении, а также острую риторику в сторону Азербайджана в связи с его действиями в Нагорном Карабахе.

В прошлом месяце президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в разжигании конфликтов на Кавказе путем вооружения давнего соперника Азербайджана – Армении.