ЗМІ: Румунія частково долучиться до "шенгену" в березні 2024 року

Країни Європейського Союзу погодили часткове приєднання Румунії до Шенгенської зони в питаннях повітряного та морського сполучення, яке має бути офіційно схвалене у 2024 році.

Про це повідомило румунське видання Adevărul з посиланням на джерела в уряді Румунії, пише "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, після кількох тижнів переговорів Рада ЄС погодилась на приєднання Румунії до умовних "повітряного" й "морського шенгенів" з 31 березня 2024 року, тоді як повне приєднання може відбутись у 2025 році.

Рішенню передували позитивні сигнали – зняття Нідерландами заперечення на вступ до Шенгенської зони Болгарії (обидві країни розглядались разом) і політична угода щодо нових правил міграції в ЄС.

Румунські євродепутати вважають, що міграційний пакт задовольняє вимоги Австрії, яка блокувала вступ Румунії та Болгарії до "шенгену" саме через нібито ризик зростання міграції.

"(Канцлеру Австрії. – Ред.) Нехаммеру більше немає за що зачепитися, щоб дискримінувати румунів і принижувати їх у чергах на митниці", – заявив румунський депутат Європарламенту Влад Георге.

Двоетапний вступ Румунії в Шенгенську зону передбачає, що вона рухатиметься в цьому напрямку окремо від Болгарії. Adevărul не уточнює, чи означає це швидше приєднання Софії до "шенгену".

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди – вони заявляли, що Бухарест та Софія мають проблеми зі стримуванням нелегальної міграції.