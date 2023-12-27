СМИ: Румыния частично присоединится к "шенгену" в марте 2024 года

Страны Европейского Союза согласовали частичное присоединение Румынии к Шенгенской зоне в вопросах воздушного и морского сообщения, которое должно быть официально одобрено в 2024 году.

Об этом сообщило румынское издание Adevărul со ссылкой на источники в правительстве Румынии, пишет "Европейская правда".

По информации СМИ, после нескольких недель переговоров Совет ЕС согласился на присоединение Румынии к условным "воздушным" и "морским шенгенам" с 31 марта 2024 года, тогда как полное присоединение может состояться в 2025 году.

Решению предшествовали положительные сигналы – снятие Нидерландами возражения на вступления в Шенгенскую зону Болгарии (обе страны рассматривались вместе) и политическое соглашение о новых правилах миграции в ЕС.

Румынские евродепутаты считают, что миграционный пакт удовлетворяет требования Австрии, блокировавшей вступление Румынии и Болгарии в "шенген" именно из-за якобы риска роста миграции.

"(Канцлеру Австрии. – Ред.) Нехаммеру больше не за что зацепиться, чтобы дискриминировать румынов и унижать их в очередях на таможне", – заявил румынский депутат Европарламента Влад Георге.

Двухэтапное вступление Румынии в Шенгенскую зону предполагает, что она будет двигаться в этом направлении отдельно от Болгарии. Adevărul не уточняет, означает ли это скорее присоединение Софии к "шенгену".

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды. – они заявляли, что Бухарест и София испытывают проблемы со сдерживанием нелегальной миграции.