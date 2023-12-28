У Латвії закрили доступ до всіх пов'язаних із "Яндексом" сайтів

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії закрила доступ у країні до всіх сайтів, пов'язаних із російською технологічною групою "Яндекс".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Як заявив у Twitter (X) голова NEPLP Івар Аболіньш, у майбутньому закриють доступ і до Yandex Music, що надає безоплатний доступ до подкастів та аналогічного контенту, який створюється в РФ підсанкційними особами.

NEPLP 7 квітня 2022 року вирішив обмежити доступ у Латвії до сайту yandex.ru та його дзеркальних сайтів.

"Яндекс" не погодився з рішенням регулятора і подав апеляцію до Адміністративного районного суду, який 29 лютого 2024 року розгляне заяву в письмовому порядку.

Раніше у Фінляндії зняли тимчасову заборону на передачу російській технологічній групі "Яндекс" та її голландському партнеру Ridetech персональних даних користувачів додатку для виклику таксі Yango, що належить компанії РФ.

До того Держдеп США оголосив про запровадження санкцій проти низки російських високопосадовців у межах зусиль, спрямованих на те, щоб покласти відповідальність на тих росіян, які сприяють незаконній війні Росії. Ідеться зокрема про Алексєя Кудріна, радника з корпоративного розвитку російської компанії "Яндекс", тісно пов'язаного з Владіміром Путіним.

Перед цим Фінляндія заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника "Яндекс".