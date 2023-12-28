В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии закрыл доступ в стране ко всем сайтам, связанным с российской технологической группой "Яндекс".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Как заявил в Twitter (X) председатель NEPLP Ивар Аболиньш, в будущем закроют доступ и к Yandex Music, которая предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в РФ подсанкционными лицами.

NEPLP 7 апреля 2022 года решил ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркальным сайтам.

"Яндекс" не согласился с решением регулятора и подал апелляцию в Административный районный суд, который 29 февраля 2024 года рассмотрит заявление в письменном порядке.

Ранее в Финляндии сняли временный запрет на передачу российской технологической группе "Яндекс" и ее голландскому партнеру Ridetech персональных данных пользователей приложения для вызова такси Yango, принадлежащего компании РФ.

До того Госдеп США объявил о введении санкций против ряда российских чиновников в рамках усилий, направленных на то, чтобы возложить ответственность на тех россиян, которые способствуют незаконной войне России. Речь идет, в частности, об Алексее Кудрине, советнике по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанном с Владимиром Путиным.

Перед этим Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя "Яндекс".