Парламент Молдови дозволив проводити референдум в один день із виборами

Парламент Молдови у другому читанні затвердив законопроєкт із поправкою, яка дозволяє проводити референдум в один день із парламентськими, президентськими та місцевими виборами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Законопроєкт про внесення змін до Кодексу про вибори та закону "Про політичні партії" здобув голоси 57 депутатів від партії влади PAS та один – від депутата, який представляє Блок комуністів і соціалістів.

Законодавці зазначають, що ці зміни покликані поліпшити виборчий процес та забезпечити прозорість і справедливість під час проведення виборів.

Раніше депутатка від PAS Вероніка Рошка внесла поправку до вже затвердженого в першому читанні пакета поправок до нового Кодексу про вибори, де запропонувала дозволити проводити референдум в один день із виборами.

"Республіканський референдум не можна проводити за 60 днів до і через 60 днів після проведення парламентських, президентських або загальних виборів. Але референдум можна проводити в один день із виборами. Не можна також в один день проводити два референдуми", – йдеться в поправці.

Раніше президентка Молдови Мая Санду ініціювала проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Вона також попросила в громадян Молдови підтримки її кандидатури на виборах 2024 року, де буде брати участь, аби "завершити місію європейської інтеграції".

Нагадаємо, на саміті ЄС 14 грудня лідери держав-членів підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Санду раніше висловила сподівання, що переговори про членство Молдови в ЄС завершаться до 2030 року.