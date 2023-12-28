Парламент Молдовы разрешил проводить референдум в один день с выборами

Парламент Молдовы во втором чтении утвердил законопроект с поправкой, которая позволяет проводить референдум в один день с парламентскими, президентскими и местными выборами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Законопроект о внесении изменений в Кодекс о выборах и закон "О политических партиях" получил голоса 57 депутатов от партии власти PAS и один – от депутата, который представляет Блок коммунистов и социалистов.

Законодатели отмечают, что эти изменения призваны улучшить избирательный процесс и обеспечить прозрачность и справедливость при проведении выборов.

Ранее депутат от PAS Вероника Рошка внесла поправку в уже утвержденный в первом чтении пакет поправок в новый Кодекс о выборах, где предложила разрешить проводить референдум в один день с выборами.

"Республиканский референдум нельзя проводить за 60 дней до и через 60 дней после проведения парламентских, президентских или всеобщих выборов. Но референдум можно проводить в один день с выборами. Нельзя также в один день проводить два референдума", — говорится в поправке.

Ранее президент Молдовы Майя Санду инициировала проведение осенью 2024 года референдума о вступлении страны в Европейский Союз.

Она также попросила у граждан Молдовы поддержки ее кандидатуры на выборах 2024 года, где будет участвовать, чтобы "завершить миссию европейской интеграции".

Напомним, на саммите ЕС 14 декабря лидеры государств-членов поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Санду ранее выразила надежду, что переговоры о членстве Молдовы в ЕС завершатся до 2030 года.