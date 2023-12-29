Газосховища Німеччини на кінець року заповнені на понад 90%

Німеччина входить у новий рік з добре заповненими сховищами природного газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю Європейською асоціацією газосховищ GIE, рівень заповнення сховищ становив 90,8 відсотка на ранок четверга.

Якщо сховища заповнені, кількість газу, що зберігається, відповідає споживанню двох-трьох середньостатистичних холодних зимових місяців.

Газові сховища компенсують коливання споживання газу і таким чином формують буферну систему для газового ринку. Зазвичай рівень газу в сховищах знижується взимку і знову зростає після закінчення опалювального сезону. Однак за останні кілька тижнів було кілька днів, коли, на відміну від звичайних, було закачано більше газу, ніж відкачано, тобто рівень заповнення сховищ зріс.

Найбільше німецьке сховище в Редені, що в Нижній Саксонії, вранці в четвер було заповнене на 81,2 відсотка. По всьому ЄС сховища все ще залишаються добре заповненими. За даними GIE, рівень заповнення склав 87,0%.

За даними асоціації зберігання Ines, поточний рівень заповнення "набагато вищий за середній". "Помірні температури в листопаді і грудні забезпечили відносно низьке споживання і, таким чином, дозволили уникнути більшого спорожнення газосховищ", – сказав керуючий директор галузевої асоціації Energy Storage Initiative Себастьян Хайнерманн.

Нагадаємо, міністри енергетики країн Європейського Союзу 19 грудня погодили продовження трьох регламентів з енергетичних питань, ухвалених як надзвичайні заходи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У березні повідомлялось, що міністри енергетики країн-членів ЄС схвалили продовження на один рік, до березня 2024 року, добровільного скорочення попиту на газ на 15%, яке вони застосовують з літа минулого року як надзвичайний захід реагування на цінову кризу.