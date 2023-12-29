Газохранилища Германии на конец года заполнены более чем на 90%

Германия входит в новый год с хорошо заполненными хранилищами природного газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно данным, опубликованным в пятницу Европейской ассоциацией газохранилищ GIE, уровень заполнения хранилищ составил 90,8 процента на утро четверга.

Если хранилища заполнены, количество хранящегося газа соответствует потреблению двух-трех среднестатистических холодных зимних месяцев.

Газовые хранилища компенсируют колебания потребления газа и таким образом формируют буферную систему для газового рынка. Обычно уровень газа в хранилищах снижается зимой и снова растет после окончания отопительного сезона. Однако за последние несколько недель было несколько дней, когда, в отличие от обычных, было закачано больше газа, чем откачано, то есть уровень заполнения хранилищ вырос.

Крупнейшее немецкое хранилище в Редене, что в Нижней Саксонии, утром в четверг было заполнено на 81,2 процента. По всему ЕС хранилища все еще остаются хорошо заполненными. По данным GIE, уровень заполнения составил 87,0%.

По данным ассоциации хранения Ines, текущий уровень заполнения "намного выше среднего". "Умеренные температуры в ноябре и декабре обеспечили относительно низкое потребление и, таким образом, позволили избежать большего опорожнения газохранилищ", – сказал управляющий директор отраслевой ассоциации Energy Storage Initiative Себастьян Хайнерманн.

Напомним, министры энергетики стран Европейского Союза 19 декабря согласовали продление трех регламентов по энергетическим вопросам, принятых в качестве чрезвычайных мер после полномасштабного вторжения России в Украину.

В марте сообщалось, что министры энергетики стран-членов ЕС одобрили продление на один год, до марта 2024 года, добровольного сокращения спроса на газ на 15%, которое они применяют с лета прошлого года как чрезвычайную меру реагирования на ценовой кризис.