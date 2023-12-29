Президентка Молдови після атаки РФ закликала посилювати ППО України

Президентка Молдови Мая Санду після масованої ракетної атаки РФ заявила про необхідність ще більшого посилення протиповітряної оборони України.

Як пише "Європейська правда", про це вона написала в Twitter (X).

Санду зазначила, що глибоко стурбована сьогоднішньою масованою повітряною атакою Росії на українські міста.

"Мої думки з усіма, хто постраждав сьогодні вранці і кожного дня цієї жорстокої війни.

Сьогоднішня агресія підкреслює нагальну необхідність посилення спроможностей протиповітряної оборони України для захисту життя людей", – написала президентка Молдови.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Раніше атаку РФ засудили посол США в Україні та президент Латвії.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.