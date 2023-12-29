Президент Молдовы после атаки РФ призвала усиливать ПВО Украины

Президент Молдовы Майя Санду после массированной ракетной атаки РФ заявила о необходимости еще большего усиления противовоздушной обороны Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она написала в Twitter (X).

Санду отметила, что глубоко обеспокоена сегодняшней массированной воздушной атакой России на украинские города.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал сегодня утром и каждый день этой жестокой войны.

Сегодняшняя агрессия подчеркивает настоятельную необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Украины для защиты жизни людей", – написала президент Молдовы.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Ранее атаку РФ осудили посол США в Украине и президент Латвии.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины являются военным преступлением.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что массированная ракетная атака РФ по Украине является напоминанием, что цели Кремля по уничтожению Украины не изменились.