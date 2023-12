В Белграде студенты и активисты разбили палатки, протестуя против нечестных выборов

Студенты, старшеклассники и молодые активисты в пятницу, 29 декабря, поставили палатки на перекрестке перед зданием Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде, протестуя против результатов последних выборов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Протестующие, которых, судя по видео и фото с места происшествия, несколько сотен, разбили не менее 15 палаток на пересечении улиц Князя Милоша и Бирчанинова. Они утверждают, что планируют оставаться 24 часа в знак протеста.

Активист Иван Белич сказал N1, что цель протеста – давление на Министерство государственного управления Сербии, чтобы оно выполнило их требования.

В течение 24-часового протеста планируются выступления музыкантов, лекция о том, что сделать в случае ареста, панельная дискуссия об украденных на выборах в Белграде голосах и показ кино под открытым небом. Некоторые студенты принесли с собой настолько игры и карты, чтобы проводить время, а также запасы еды и воды.

#WATCH 🔴 #Serbian students have blocked the city center and plan to set up a tent camp. Protests continue on the streets of #Belgrade. pic.twitter.com/D1EmdARRBl