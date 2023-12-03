Прокурор Міжнародного кримінального суду завершив перший візит до Ізраїлю і на Західний берег

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан завершив свій перший візит до Ізраїлю і палестинських територій, який здійснив на запрошення родичів ізраїльтян, викрадених та вбитих під час нападу ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву за підсумками візиту опублікувала пресслужба Міжнародного кримінального суду.

Поїздка Каріма Хана була його першим візитом до Ізраїлю та палестинських територій.

Серед іншого, Карім Хан побував на території поселень-кібуців, куди увірвалися бойовики ХАМАС, і території музичного фестивалю. Також він зустрічався з керівником Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом у Рамаллі, на Західному березі, та з родинами постраждалих палестинців.

"Напади на невинних ізраїльських цивільних 7 жовтня – це одні з найгірших злочинів, які є шокуючими для всього людства, і це злочини, для яких був створений МКС", – заявив Карім Хан, зазначивши, що суд готовий взаємодіяти з відповідними національними органами влади згідно з принципом комплементарності, що передбачений Римським статутом.

Прокурор закликав до негайного звільнення усіх заручників.

Він також наголосив, що безвідносно до того, як діє ХАМАС та інші ворожі до Ізраїлю збройні угруповання у секторі Гази, дії Ізраїлю у відповідь мають відповідати міжнародному гуманітарному праву.

"Під час цього візиту я знову наголосив на необхідності дотримуватися чітких принципів розрізнення, обережності та пропорційності", – зауважив він.

Він також підкреслив, що цивільне населення у Газі повинне мати доступ до продуктів, ліків і речей першої необхідності без зволікань та в достатніх обсягах, а ХАМАС не має зловживати такою допомогою.

Крім того, прокурор МКС висловив стурбованість нападами ізраїльських поселенців на палестинців на Західному березі, та зазначив, що такі дії не мають залишатися безкарними.

"Усі учасники ситуації повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Якщо ви цього не робите, не нарікайте, коли мій Офіс почне діяти", – підкреслив Карім Хан.

Карім Хан ще у перші дні після атаки 7 жовтня заявив, що Міжнародний кримінальний суд може розслідувати воєнні злочини ХАМАС та Ізраїлю.

Тим часом глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.