Прокурор Международного уголовного суда завершил первый визит в Израиль и на Западный берег

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан завершил свой первый визит в Израиль и палестинские территории, который совершил по приглашению родственников израильтян, похищенных и убитых во время нападения ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по итогам визита опубликовала пресс-служба Международного уголовного суда.

Поездка Карима Хана была его первым визитом в Израиль и палестинские территории.

Среди прочего, Карим Хан побывал на территории поселений-кибуцев, куда ворвались боевики ХАМАС, и территории музыкального фестиваля. Также он встречался с руководителем Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Рамалле, на Западном берегу, и с семьями пострадавших палестинцев.

"Нападения на невинных израильских гражданских 7 октября – это одни из худших преступлений, которые являются шокирующими для всего человечества, и это преступления, для расследования которых был создан МУС", – заявил Карим Хан, отметив, что суд готов взаимодействовать с соответствующими национальными органами власти в соответствии с принципом комплементарности, предусмотренным Римским статутом.

Прокурор призвал к немедленному освобождению всех заложников.

Он также подчеркнул, что безотносительно к тому, как действует ХАМАС и другие враждебные Израилю вооруженные группировки в секторе Газа, действия Израиля в ответ должны соответствовать международному гуманитарному праву.

"Во время этого визита я вновь подчеркнул необходимость придерживаться четких принципов различения, осторожности и пропорциональности", – отметил он.

Он также подчеркнул, что гражданское население в Газе должно иметь доступ к продуктам, лекарствам и вещам первой необходимости без промедлений и в достаточных объемах, а ХАМАС не должен злоупотреблять такой помощью.

Кроме того, прокурор МУС выразил обеспокоенность нападениями израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу, и отметил, что такие действия не должны оставаться безнаказанными.

"Все участники ситуации должны соблюдать международное гуманитарное право. Если вы этого не делаете, не жалуйтесь, когда мой Офис начнет действовать", – подчеркнул Карим Хан.

Карим Хан еще в первые дни после атаки 7 октября заявил, что Международный уголовный суд может расследовать военные преступления ХАМАС и Израиля.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.