Німецька поліція затримала чоловіка через терористичну загрозу Кельнському собору

Німецька поліція заявила, що затримала чоловіка у зв'язку з повідомленням про загрозу Кельнському кафедральному собору у святкові дні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

В заяві правоохоронців йдеться про те, що 30-річний таджик перебуває під вартою для запобігання небезпеці, оскільки вони ще мають перевірити інформацію щодо нього.

"Ми використовуємо всі законні можливості, щоб захистити людей, собор та майбутні новорічні святкування", – заявив начальник кримінальної поліції Кельна Міхаель Ессер.

Суд в Оберхаузені задовольнив клопотання поліції Кельна про утримання його під вартою до 7 січня.

Правоохоронці не уточнили, в чому полягає загроза, але агентство dpa інформує, що влада реагує на ознаки можливого нападу ісламських екстремістів, не посилаючись на конкретне джерело.

У вівторок поліція повідомила, що напередодні Різдва в квартирі у місті Везель, недалеко від кордону з Нідерландами, проведели обшук та затримали п'ятьох чоловіків, четверо з яких пізніше звільнили.

Раніше повідомляли, що через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.

Перед цим стало відомо, що в Австрії арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.