В Германии полиция усилила охрану Кельнского собора на Новый год
Власти немецкого города Кельн усилили меры безопасности вокруг знаменитого кафедрального собора накануне Нового года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Людей, которые решат встречать Новый год у знаменитой достопримечательности, будут охранять вооруженные автоматами полицейские.
В полиции заявили, что развертывание дополнительного количества вооруженных правоохранителей направлено на предотвращение любых возможных атак.
Усиленные меры безопасности связаны с недавними сообщениями об угрозе Кельнскому собору в праздничные дни.
Мэр Кельна Генриетта Рекер призвала соблюдать запрет на использование петард, который действует в центре города в этом году.
Ранее немецкая полиция заявила, что задержала мужчину в связи с сообщением об угрозе Кельнскому кафедральному собору в праздничные дни.
Также сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.
Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.
Перед этим она заявила, что опасается повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах.