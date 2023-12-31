Рада ЄС погодила "часткове" прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенської зони

Рада ЄС досягла домовленості про скасування повітряних та морських внутрішніх кордонів з Болгарією та Румунією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі.

Рішення ухвалили одностайно після письмової процедури. Його практичне застосування почнеться з 31 березня – з цього часу для перетину повітряних і морських кордонів між Болгарією і Румунією та іншими країнами-членами Шенгенської зони особи не повинні будуть проходити контроль.

Дата, 31 березня, пов’язана зі зміною зимового та літнього графіку, визначеного Міжнародною асоціацією повітряного транспорту IATA.

"Це день великої гордості для Болгарії та Румунії. Рішення про скасування повітряних і морських прикордонних перевірок – великий крок для цих країн і для Шенгенської зони. Обидві країни багато працювали для цього, обидві заслуговують цього", – відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Наступним кроком, якого очікують обидві країни, має бути скасування контролю на сухопутних кордонах з країнами Шенгенської зони.

Нагадаємо, Болгарія та Румунія від часу вступу до ЄС ухвалили частину законодавства, що діє у країнах Шенгенської зони, так звані Schengen acquis, зокрема щодо охорони зовнішнього кордону, співпраці правоохоронних органів та використання інформаційної системи Шенгену.

Втім, через застереження деяких країн визнання виконання решти необхідних критеріїв затяглося на 12 років.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії.

Проти приєднання Румунії і Болгарії проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн з’явився кілька днів тому.