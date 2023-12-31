Совет ЕС согласовал "частичный" прием Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону

Совет ЕС достиг договоренности об отмене воздушных и морских внутренних границ с Болгарией и Румынией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе.

Решение приняли единогласно после письменной процедуры. Его практическое применение начнется с 31 марта – с этого времени для пересечения воздушных и морских границ между Болгарией и Румынией и другими странами-членами Шенгенской зоны лица не должны будут проходить контроль.

Дата, 31 марта, связана с изменением зимнего и летнего графика, определенного Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA.

"Это день большой гордости для Болгарии и Румынии. Решение об отмене воздушных и морских пограничных проверок – большой шаг для этих стран и для Шенгенской зоны. Обе страны много работали для этого, обе заслуживают этого", – отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Следующим шагом, которого ожидают обе страны, должна быть отмена контроля на сухопутных границах со странами Шенгенской зоны.

Напомним, Болгария и Румыния со времени вступления в ЕС приняли часть законодательства, действующего в странах Шенгенской зоны, так называемые Schengen acquis, в частности по охране внешней границы, сотрудничества правоохранительных органов и использования информационной системы Шенгена.

Впрочем, из-за замечаний и опасений некоторых стран признание выполнения остальных необходимых критериев затянулось на 12 лет.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии.

Против присоединения Румынии и Болгарии проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

Консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран появился несколько дней назад.