В армії Литви виступили за збільшення резерву військових

Головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис вважає, що резерв військових країни необхідно збільшити.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Я бачу сенс у збільшенні резерву, у підготовці більш активних кадрів резерву, тому що нинішні війни показують, що нам також необхідно мати резерв для наповнення структури воєнного часу", – зазначив Рупшис.

За його словами, оскільки цю структуру необхідно оснастити зброєю, технікою, боєприпасами та обладнанням, це рішення має бути збалансованим.

Коментуючи пропозиції щодо загального військового призову, він заявив, що наскільки це рішення є допустимим, вирішують політики.

"І політики вирішують, чи буде це загальний військовий призов, частковий військовий призов або якийсь інший. Я думаю, що будь-яке рішення політиків буде реалізовано армією", – запевнив Рупшис.

Головнокомандувач литовських збройних сил додав, що загальний призов був би дуже важливим для національної оборони, але потребує ресурсів і часу для підготовки.

Раніше Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.

Перед цим прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте сказала, що реформу призову уряд має обговорити на початку грудня.

Литовське Міноборони на початку січня представило поправки до системи призову, запропонувавши скоротити термін служби з 9 місяців до 6. Також чекають зміни і на студентів – вони не зможуть відкласти службу в армії. У них буде вибір – призупинити навчання і служити в армії або служити у вихідні дні та під час літніх канікул.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також виступив за запровадження в Литві загального призову.