Президент Литви створив координаційну раду з питань нацоборони

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про створення координаційної ради з питань національної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють в канцелярії глави держави, інформує LRT.

Координаційна рада з питань національної оборони, як консультативно-експертна група представників держави і суспільства, обговорюватиме виконання завдань Плану національної оборони, готовність заходів та суб'єктів.

Науседа запросив до складу ради різних представників державних та муніципальних установ, суб'єктів господарювання, неурядових організацій та громадянського суспільства.

За його словами, принцип національної оборони, закріплений у Плані національної оборони, передбачає, що взаємодія, готовність та участь військових й цивільних державних установ, приватного сектора та громадськості є необхідною умовою для реалізації оборони.

"Ми хочемо, щоб залучення та досвід різних державних і суспільних суб'єктів сприяли залученню, навчанню та забезпеченню стійкості та готовності до національної оборони", – зазначив Науседа.

Раніше міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс представив десять пунктів зі зміцнення національної безпеки Литви, який включає податок на оборону, загальний військовий обов'язок, інвестиції в оборонну промисловість.

Перед цим головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив, що прямої військової загрози для країни наразі немає, коментуючи застереження міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса про можливість нападу РФ.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа закликав главу МЗС Габріелюса Ландсбергіса "присісти і заспокоїтися" після того, як той в інтерв'ю заявив, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.