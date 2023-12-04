В армии Литвы выступили за увеличение резерва военных в армии Литвы

Главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис считает, что резерв военных страны необходимо увеличить.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Я вижу смысл в увеличении резерва, в подготовке более активных кадров резерва, потому что нынешние войны показывают, что нам также необходимо иметь резерв для наполнения структуры военного времени", – отметил Рупшис.

По его словам, поскольку эту структуру необходимо оснастить оружием, техникой, боеприпасами и оборудованием, это решение должно быть сбалансированным.

Комментируя предложения по всеобщему военному призыву, он заявил, что насколько это решение допустимо, решают политики.

"И политики решают, будет ли это всеобщий военный призыв, частичный военный призыв или какой-то другой. Я думаю, что любое решение политиков будет реализовано армией", – заверил Рупшис.

Главнокомандующий литовских вооруженных сил добавил, что всеобщий призыв был бы очень важным для национальной обороны, но требует ресурсов и времени для подготовки.

Ранее Рупшис заявил о необходимости реформы призывной системы в стране.

Перед этим премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что реформу призыва правительство должно обсудить в начале декабря.

Литовское Минобороны в начале января представило поправки к системе призыва, предложив сократить срок службы с 9 месяцев до 6. Также предстоят изменения и студентам – они не смогут отложить службу в армии. У них будет выбор – приостановить обучение и служить в армии или служить в выходные дни и во время летних каникул.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также выступил за введение в Литве всеобщего призыва.