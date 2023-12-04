Сенатор раскритиковал главу Пентагона из-за указаний Израилю по поводу войны с ХАМАС

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отверг утверждение министра обороны США Ллойда Остина о том, что дальнейшие жертвы среди гражданского населения в Газе могут привести к еще большему количеству боевиков ХАМАС и к "стратегическому поражению" Израиля.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил CNN.

"Стратегическое поражение разожжет палестинцев? Они уже разъярены. Их с самого рождения учат ненавидеть евреев и убивать их", – отметил Грэм, призвав Остина прекратить публично критиковать Израиль.

Сенатор-республиканец охарактеризовал главу Пентагона как "наивного", заявив, что он потерял к нему всякое доверие.

"Министр Остин говорит Израилю вещи, которых невозможно достичь. Министр, причина смерти палестинцев в том, что Газа настолько уплотнена, что у ХАМАС есть туннели под квартирами, школами, больницами", – подчеркнул Грэм.

Он добавил, что понимает теорию того, что сопутствующая гибель гражданских во время войны может стать катализатором для усиления повстанцев, но указал, что население Газы "было радикализировано в течение десятилетий".

"Вы знаете, чему учат в (тамошних) школах? Идея о том, что мы или Израиль каким-то образом радикализируем людей в Газе, просто смешна", – подчеркнул Грэм.

Сенатор также раскритиковал субботнее заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что "слишком много невинных палестинцев было убито".

"Вице-президент Харрис, скажите Израилю, как уничтожить ХАМАС так, чтобы не навредить невинным палестинцам, и я передам это дальше", – сказал Грэм.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.

Перед этим вице-президент США Камала Харрис заявила, что после завершения конфликта между Израилем и ХАМАС необходимо воссоединить палестинское население Газы и Западного берега реки Иордан под единым управлением.

Также СМИ сообщали, что США призвали Израиль избегать значительного перемещения гражданского населения во время любого наземного наступления на юге Газы.