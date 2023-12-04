ЗМІ анонсували підписання оборонної угоди між Швецією та США

Швеція і Сполучені Штати у вівторок, 5 грудня, підпишуть угоду про оборонне співробітництво (DCA), яка зокрема дозволить американським військовим дислокуватись у шведських військових базах.

Про це телеканалу SVT стало відомо від джерел у Міністерстві оборони Швеції, повідомляє "Європейська правда".

За даними телеканалу, міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який перебуває з візитом у Вашингтоні, підпише угоду у вівторок у другій половині дня за американським часом, коли відвідає штаб-квартиру Пентагону, спільно з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Угоду про оборонне співробітництво США та Швеція обговорювали з початку року.

Очікується, що вона надасть американським військовим доступ до військових баз і складів у Швеції, хоча й не дозволить створювати власні бази. Крім того, американські солдати у Швеції здебільшого підпорядковуватимуться законодавству США, а не шведському.

Йонсон раніше говорив SVT, що солдати США підпадатимуть під дію американського кримінального законодавства, але це ґрунтуватиметься на повазі до шведського законодавства.

Угода, яку ще має схвалити парламент Швеції, може набути чинності восени 2024 року.

Укладання DCA США обговорюють також із Фінляндією, яка спільно зі Швецією подала заявку на вступ до НАТО минулого року і з квітня є офіційним членом Альянсу. У жовтні сторони завершили перемовини щодо двосторонньої угоди про оборонну співпрацю.