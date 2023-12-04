СМИ анонсировали подписание оборонного соглашения между Швецией и США

Швеция и Соединенные Штаты во вторник, 5 декабря, подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), которое в частности позволит американским военным дислоцироваться в шведских военных базах.

Об этом телеканалу SVT стало известно от источников в Министерстве обороны Швеции, сообщает "Европейская правда".

По данным телеканала, министр обороны Швеции Пол Йонсон, который находится с визитом в Вашингтоне, подпишет соглашение во вторник во второй половине дня по американскому времени, когда посетит штаб-квартиру Пентагона, совместно с министром обороны США Ллойдом Остином.

Соглашение об оборонном сотрудничестве США и Швеция обсуждали с начала года.

Ожидается, что оно предоставит американским военным доступ к военным базам и складам в Швеции, хотя и не позволит создавать собственные базы. Кроме того, американские солдаты в Швеции в основном будут подчиняться законодательству США, а не шведскому.

Йонсон ранее говорил SVT, что солдаты США будут подпадать под действие американского уголовного законодательства, но это будет основываться на уважении к шведскому законодательству.

Соглашение, которое еще должен одобрить парламент Швеции, может вступить в силу осенью 2024 года.

Заключение DCA США обсуждают также с Финляндией, которая совместно со Швецией подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году и с апреля является официальным членом Альянса. В октябре стороны завершили переговоры по двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве.