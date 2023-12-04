Сильний сніг на півночі Англії спричинив хаос на дорогах та перебої з електроенергією
Понеділок, 4 грудня 2023, 10:01
На півночі Англії сильний снігопад паралізував автошляхи, а також знеструмив понад 2 500 споживачів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на представників влади.
Вантажівки застрягли в снігу, заблокувавши автомагістралі, тоді як водії скаржаться, що вони були змушені шукати місце для ночівлі вздовж своїх маршрутів або в автомобілях.
Пожежно-рятувальна служба графства Камбрія заявила, що працювала всю ніч, щоб витягти водіїв з автомобілів, які застрягли в глибокому снігу.
Суперінтендант поліції Камбрії Енді Вілкінсон сказав, що шторм виявився сильнішим, ніж прогнозувалося, і людей закликали в неділю не їздити до графства.
Метеорологічне агентство Великої Британії оголосило попередження про ожеледицю в деяких районах центрального регіону Мідлендз, в більшій частині північного та центрального Уельсу, а також в східній Шотландії з вечора неділі до полудня понеділка.
У суботу вранці аеропорт у Глазго, що у Шотландії, призупиняв роботу через сильний снігопад, також скасували деякі залізничні рейси.
У неділю в аеропорту нідерландського Амстердаму "Схіпхол" через наближення негоди вже скасували понад сотню рейсів на другу половину дня.
Нагадаємо, раніше рух всього транспорту у Баварії був паралізований через сильні снігопади та ожеледь.
За кілька днів до цього зима прийшла на захід Німеччини, через складну ситуацію на дорогах загинули двоє людей.