Аэропорт Мюнхена снова приостановит работу из-за непогоды

Во вторник утром аэропорт Мюнхена остановит работу на шесть часов из-за ожидаемого ледяного дождя, что означает отмену или задержки по меньшей мере 300 рейсов.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Во вторник 5 декабря с 6 часов утра до 12 часов аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы. По словам представителя, это повлияет как минимум на 150 рейсов, которые отправляются из аэропорта, и 160 прибывающих рейсов.

Причиной стал прогноз ледяного дождя в ночь на вторник, после которого с большой вероятностью безопасно отправлять и принимать самолеты будет невозможно.

Всего на вторник в аэропорту запланировано более 770 рейсов отправления и прибытия. Не исключено, что пострадают и рейсы во второй половине дня.

Напомним, в предыдущие дни в аэропорту Мюнхена также были перебои из-за последствий снегопада, накрывшего Баварию в ночь с пятницы на субботу. С пятницы в аэропорту из-за отмены рейсов застряли около 1500 пассажиров, некоторые ночуют в терминалах уже не первую ночь. В соцсетях некоторые пассажиры жаловались, что после первой отмены рейсов покупали новый билет, но и эти рейсы в итоге отменили.

Аэропорт Мюнхена – второй крупнейший в Германии и является важным хабом для пересадок на европейских рейсах и рейсах дальнего сообщения.

После транспортного коллапса из-за снегопада на Deutsche Bahn в Баварии до сих пор значительные перебои с движением поездов. Многие электрички в южных направлениях от Мюнхена отменены, поезда дальнего следования в Зальцбург, Иннсбрук и Цюрих во вторник все еще не будут курсировать.

Также в понедельник зимняя погода вызвала хаос на дорогах и перебои с электроэнергией на севере Англии.