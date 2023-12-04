В Дании владелец электрокара хотел подогреть аккумулятор тостером, а получил сожженное авто
Полиция Дании призвала владельцев электромобилей не использовать бытовую технику для нагрева аккумулятора транспортного средства после того, как подобный инцидент завершился взрывом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в опубликованном в понедельник отчете датской полиции.
Случай, о котором идет речь, произошел в субботу, 2 декабря, в коммуне Стенлилл, что примерно в 60 километрах к юго-западу от Копенгагена.
Владелец электрокара, припаркованного под навесом возле дома, поставил под переднюю часть авто тостер, "чтобы согреть аккумулятор", говорится в сводке полиции Дании.
"Автомобиль и навес сгорели, а соседний дом также получил определенные повреждения от воздействия высокой температуры. К счастью, в результате пожара никто не пострадал", – добавили там.
Правоохранители подчеркнули, что "настоятельно не рекомендуют" использовать этот метод для нагревания элементов питания.
Владельцу сгоревшего авто грозит штраф за нарушение правил безопасности. В полиции Дании не уточнили марки автомобиля.
В июне мы рассказали, как 76-летний финский бизнесмен Андерс Виклеф получил 121 тысячу евро штрафа после того, как в очередной раз превысил скорость на авто.