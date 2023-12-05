Держдеп: Ситуація на полі бою важка, але Україна досягає прогресу у боротьбі проти окупантів

У Держдепі США прокоментували ситуацію на полі бою в Україні і боротьбу українських сил оборони проти окупаційної армії РФ.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

У Міллера спитали, чи є у держсекретаря Ентоні Блінкена занепокоєння щодо поточного стану справ на полі бою, враховуючи невизначеність з подальшим фінансуванням, на якій напередодні наголошував Білий дім.

Представник Держдепу відповів, що ситуація на полі бою наразі важка, оскільки українські сили воюють проти окупаційних військ, які міцно закріпилися.

"Що стосується поля бою, це складна ситуація. Українські війська воюють проти дуже міцно укріплених російських військових. Ми бачимо, що вони досягають прогресу. Прогрес був важким, але ми бачили, що вони продовжують просуватися вперед", – зазначив він.

Щодо питання подальшого фінансування України, то Міллер наголосив, що у Держдепі стурбовані щодо цього.

Він додав, що коштів на підтримку України скоро не залишиться.

"Саме тому держсекретар приєднується до президента і інших представників адміністрації і закликає Конгрес діяти якнайшвидше", – підкреслив Міллер.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України, застерігши, що відмова за нього проголосувати допоможе РФ.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.