Госдеп: Ситуация на поле боя тяжелая, но Украина достигает прогресса в борьбе против оккупантов

В Госдепе США прокомментировали ситуацию на поле боя в Украине и борьбу украинских сил обороны против оккупационной армии РФ.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

У Миллера спросили, есть ли у госсекретаря Энтони Блинкена беспокойство относительно текущего состояния дел на поле боя, учитывая неопределенность с дальнейшим финансированием, на которой накануне акцентировал внимание Белый дом.

Представитель Госдепа ответил, что ситуация на поле боя пока тяжелая, поскольку украинские силы воюют против оккупационных войск, которые прочно закрепились.

"Что касается поля боя, это сложная ситуация. Украинские войска воюют против очень прочно укрепленных российских военных. Мы видим, что они достигают прогресса. Прогресс был тяжелым, но мы видели, что они продолжают продвигаться вперед", – отметил он.

По вопросу дальнейшего финансирования Украины, то Миллер отметил, что в Госдепе обеспокоены по этому поводу.

Он добавил, что средств на поддержку Украины скоро не останется.

"Именно поэтому госсекретарь присоединяется к президенту и другим представителям администрации и призывает Конгресс действовать как можно быстрее", – подчеркнул Миллер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Конгресс поддержать запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины, предостерегая, что отказ за него проголосовать поможет РФ.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.