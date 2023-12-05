Укр Рус Eng

В Нидерландах суд рассматривает иск о прекращении экспорта запчастей к F-35 в Израиль

Вторник, 5 декабря 2023, 10:39

Правозащитные группы пытаются через суд заблокировать экспорт правительством Нидерландов запчастей для истребителя F-35 в Израиль, утверждая, что это может сделать Гаагу соучастницей возможных военных преступлений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Правозащитные группы, в частности филиал международной благотворительной организации Oxfam Novib, заявили в Гаагском окружном суде, что Израиль использует эти самолеты для атак в секторе Газы, из-за которых якобы гибнут мирные жители.

По их мнению, предотвращение этого важнее, чем выполнение Нидерландами, где есть один из нескольких европейских складов с запчастями, своих коммерческих или политических обязательств перед странами-союзниками.

Во время сокращенного слушания в суде адвокат Лисбет Зегвельд заявила, что Нидерланды должны немедленно прекратить поставки запчастей F-35 в Израиль. Ожидается, что суд примет решение через две недели.

"Это их обязательства согласно статье 1 Женевских конвенций, это их обязательства согласно Договору о предотвращении геноцида, и это их обязательства согласно экспортному законодательству", – пояснила иск она.

Сенатор раскритиковал главу Пентагона из-за указаний Израилю по поводу войны с ХАМАС

Израиль отрицает совершение военных преступлений в ответ на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого были убиты 1200 израильтян и около 240 человек взяты в заложники.

По словам Зегвельд, ответ Израиля был непропорциональным. Впрочем, адвокаты, представляющие Нидерланды, заявили, что они рассмотрели риски, связанные с продолжением экспорта, и взвесили их вместе с другими факторами, включая право Израиля на самооборону, в частности в потенциально более широком конфликте на Ближнем Востоке.

Адвокат государства Реймер Вельдхуис сказал, что для нидерландского суда нет смысла пытаться судить действия израильских военных на расстоянии и без всех фактов.

Он утверждает, что в более широких безопасности и политических интересах Нидерландов было бы также выполнить свои обязательства и продолжить поставки запчастей к истребителям.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц защитил право Израиля на ликвидацию палестинской боевой группировки ХАМАС в Газе на фоне усиления и расширения боевых действий в секторе.

Перед этим министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.

Также СМИ сообщали, что США призвали Израиль избегать значительного перемещения гражданского населения во время любого наземного наступления на юге Газы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды Израиль Ближний Восток