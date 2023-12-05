В Нидерландах суд рассматривает иск о прекращении экспорта запчастей к F-35 в Израиль

Правозащитные группы пытаются через суд заблокировать экспорт правительством Нидерландов запчастей для истребителя F-35 в Израиль, утверждая, что это может сделать Гаагу соучастницей возможных военных преступлений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Правозащитные группы, в частности филиал международной благотворительной организации Oxfam Novib, заявили в Гаагском окружном суде, что Израиль использует эти самолеты для атак в секторе Газы, из-за которых якобы гибнут мирные жители.

По их мнению, предотвращение этого важнее, чем выполнение Нидерландами, где есть один из нескольких европейских складов с запчастями, своих коммерческих или политических обязательств перед странами-союзниками.

Во время сокращенного слушания в суде адвокат Лисбет Зегвельд заявила, что Нидерланды должны немедленно прекратить поставки запчастей F-35 в Израиль. Ожидается, что суд примет решение через две недели.

"Это их обязательства согласно статье 1 Женевских конвенций, это их обязательства согласно Договору о предотвращении геноцида, и это их обязательства согласно экспортному законодательству", – пояснила иск она.

Израиль отрицает совершение военных преступлений в ответ на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого были убиты 1200 израильтян и около 240 человек взяты в заложники.

По словам Зегвельд, ответ Израиля был непропорциональным. Впрочем, адвокаты, представляющие Нидерланды, заявили, что они рассмотрели риски, связанные с продолжением экспорта, и взвесили их вместе с другими факторами, включая право Израиля на самооборону, в частности в потенциально более широком конфликте на Ближнем Востоке.

Адвокат государства Реймер Вельдхуис сказал, что для нидерландского суда нет смысла пытаться судить действия израильских военных на расстоянии и без всех фактов.

Он утверждает, что в более широких безопасности и политических интересах Нидерландов было бы также выполнить свои обязательства и продолжить поставки запчастей к истребителям.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц защитил право Израиля на ликвидацию палестинской боевой группировки ХАМАС в Газе на фоне усиления и расширения боевых действий в секторе.

Перед этим министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.

Также СМИ сообщали, что США призвали Израиль избегать значительного перемещения гражданского населения во время любого наземного наступления на юге Газы.