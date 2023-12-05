Польський музей, присвячений депортаціям до Сибіру, виграв премію Ради Європи

Музейну премію Ради Європи 2024 року присудили меморіальному музею у польському Білостоку, який присвячений депортаціям людей до Сибіру.

Про це у вівторок повідомила пресслужба Ради Європи, пише "Європейська правда".

Меморіальний музей у Білостоку розповідає історію послідовних депортацій людей з Польщі до Сибіру, північної Росії та Казахстану під час радянської окупації у 1940-41 роках, про депортації євреїв до таборів знищення під час правління нацистського режиму, а також про депортації з Польщі під час комуністичного періоду Радянського Союзу після Другої світової війни до 1952 року.

Меморіальний музей Сибіру у Білостоку фото з офіційного сайту музею

За словами представника комітету з присудження музейної премії Константіноса Ефстатіу, музей працює з сильним наративом депортації, "зводячи дослідницький матеріал до найнеобхіднішого, працюючи з сильними просторовими образами, які надають голос обраним автентичним об'єктам".

"Здатність музею передавати історію через воркшопи, заходи, медіа, публікації та нові формати вражає і доносить її до широкої аудиторії", – зазначив Ефстатіу.

Музейна премія Ради Європи присуджується щорічно з 1977 року музею, який зробив значний внесок у розуміння європейської культурної спадщини, просування поваги до прав людини і демократії, зближення культур, подолання соціальних і політичних кордонів.

Нагадаємо, у жовтні Парламентська асамблея Ради Європи присудила 11-ту премію імені Вацлава Гавела з прав людини ув'язненому турецькому правозахиснику, філантропу й активісту Осману Кавалі.

Серед номінантів на цьогорічну премію імені Вацлава Гавела за роль у захисті прав людини був також український правозахисник Євген Захаров.