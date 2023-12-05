Польский музей, посвященный депортациям в Сибирь, выиграл премию Совета Европы

Музейную премию Совета Европы 2024 года присудили мемориальному музею в польском Белостоке, который посвящен депортациям людей в Сибирь.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Совета Европы, пишет "Европейская правда".

Мемориальный музей в Белостоке рассказывает историю последовательных депортаций людей из Польши в Сибирь, северную Россию и Казахстан во время советской оккупации в 1940-41 годах, о депортации евреев в лагеря уничтожения во время правления нацистского режима, а также о депортации из Польши во время коммунистического периода Советского Союза после Второй мировой войны до 1952 года.

Мемориальный музей Сибири в Белостоке ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МУЗЕЯ

По словам представителя комитета по присуждению музейной премии Константиноса Эфстатиу, музей работает с сильным нарративом депортации, "сводя исследовательский материал к самому необходимому, работая с сильными пространственными образами, которые придают голос выбранным аутентичным объектам".

"Способность музея передавать историю через воркшопы, мероприятия, медиа, публикации и новые форматы поражает и доносит ее до широкой аудитории", – отметил Эфстатиу.

Музейная премия Совета Европы присуждается ежегодно с 1977 года музею, который внес значительный вклад в понимание европейского культурного наследия, продвижение уважения к правам человека и демократии, сближение культур, преодоление социальных и политических границ.

Напомним, в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы присудила 11-ю премию имени Вацлава Гавела по правам человека заключенному турецкому правозащитнику, филантропу и активисту Осману Кавали.

Среди номинантов на нынешнюю премию имени Вацлава Гавела за роль в защите прав человека был также украинский правозащитник Евгений Захаров.